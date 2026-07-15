ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını dijital varlık alanına taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital cüzdanın yaptırım kapsamına alındığını ve bu hesaplarda bulunan 130 milyon doların üzerindeki kripto varlığın dondurulduğunu duyurdu.

KRİPTO VARLIKLAR YAPTIRIM KAPSAMINA ALINDI

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğu belirtilen dijital cüzdanların Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu işlem kapsamında toplam değeri 130 milyon doları aşan dijital varlığın dondurulduğu ifade edildi.

BESSENT: "YASA DIŞI FİNANSAL FAALİYETLERİ HEDEF ALIYORUZ"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararına ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın dijital varlıklar da dahil olmak üzere yasa dışı finansal faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Play Video

Bessent, Hazine Bakanlığına bağlı OFAC'ın İran Merkez Bankası ile bağlantılı çok sayıda dijital cüzdanı yaptırım listesine aldığını hatırlatarak, bu adımla 130 milyon doların üzerinde varlığın dondurulduğunu kaydetti.

"FON AKIŞINI YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

ABD yönetiminin İran'ın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı finansal ağları hedef almaya devam edeceğini vurgulayan Bessent, İran yönetiminin yasa dışı gelir kaynaklarından elde ettiği fonlara erişimini engellemek amacıyla para akışının yakından izleneceğini ifade etti.

Washington yönetimi, son adımla birlikte İran'a yönelik yaptırım mekanizmasını dijital finans alanında da genişletirken, kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemlere yönelik denetim ve yaptırımların süreceğinin sinyalini verdi.