İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5'inci maddesini paylaşarak, tek taraflı anlaşmalar döneminin sona erdiğini belirtti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5’inci maddesinin görsel metnini paylaştı. Kalibaf açıklamasında, “Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin” ifadelerini kullandı.