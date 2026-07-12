Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasında süren karşılıklı restleşmeler ve bölgede artan askeri hareketlilik, küresel enerji güvenliğinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden gündeme taşıdı.

İRAN'DAN DENİZ TRAFİĞİNE İLİŞKİN UYARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'ndan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü.

Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILACAK"

Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.