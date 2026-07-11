Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK, yeni sezonda Van Atatürk Şehir Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle iç saha maçlarını oynayacağı stat konusunda büyük bir kriz yaşıyor.

Kulüp yönetimi ilk olarak İstanbul'da maçlarını oynayabilmek adına İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Ardından Kocaeli ve Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Vanspor yönetimi, bu şehirlerden de istediği yanıtı alamadı.

Son olarak Diyarbakır'da oynama seçeneğini değerlendiren Vanspor Başkanı Şahin Aslan, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanıyla görüştüklerini ancak taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Aslan, Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor'un, zeminin zarar görebileceği gerekçesiyle stadyumun kullanımına sıcak bakmadığını ifade etti. Batman Petrolspor cephesinden de benzer şekilde olumsuz dönüş aldıklarını dile getiren Aslan, kulübün stat arayışının sürdüğünü belirtti.

İskenderunspor'dan vefa örneği

Vanspor'un yaşadığı stat krizine ilk somut destek ise İskenderunspor'dan geldi. İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, kamuoyuna yaptığı açıklamayla kulübün stadını Vanspor'a açabileceklerini duyurdu.

Bolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol, sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol; vefadır, dayanışmadır, zor günde omuz omuza durabilmektir. Bugün Vanspor'un 1. Lig mücadelelerini oynayacağı stat konusunda yaşadığı süreci takip ediyoruz. Yapılan girişimlere rağmen taleplerine olumlu karşılık verilmediğini görüyoruz. Biz ise yaşadıklarımızı unutmadık. Deprem felaketinin ardından en karanlık günlerimizde yanımızda duran, acımızı paylaşan ve desteğini hissettiren camialardan biri de Vanspor'du. Böylesine anlamlı bir dayanışmanın karşılığını vermek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu nedenle İskenderunspor Kulübü olarak, 1. Lig standartlarına uygun stadımızın kapılarının Vanspor'a sonuna kadar açık olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Çünkü biz, Türk futbolunun rekabet kadar kardeşlik ve dayanışmayla da büyüyeceğine inanıyoruz."

Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda

İskenderunspor'un bu anlamlı desteği, Vanspor camiasında memnuniyetle karşılanırken, bordo-mavili ekibin yeni sezonda iç saha maçlarını nerede oynayacağına ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda stat sorununu çözüme kavuşturması bekleniyor. İskenderunspor'un yaptığı bu çağrı ise Türk futbolunda dayanışma ve vefa örneği olarak dikkat çekti.