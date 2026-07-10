Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2026-2027 Sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi sonucunda, kırmızı-siyahlı Van ekibinin ilk hafta rakibi Kayserispor oldu.
2026-2027 Sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vanspor
Kura çekimine Van Spor FK Başkanı Şahin Aslan ve TFF temsilcisi Hatice Şule Gökırmak da katıldı.
İşte Karakoç Van Spor FK'nin 2026-2027 sezonu ilk yarı fikstürü:
1.Hafta: Kayserispor (Ev)
2.Hafta: Manisa FK (Deplasman)
3.Hafta: İstanbulspor (Ev)
4.Hafta: Mardin 1969 Spor (Deplasman)
5.Hafta: Batman Petrol Spor A.Ş. (EV)
6.Hafta: Muğlaspor Kulübü (Deplasman)
7.Hafta: A. Keçiörengücü (Ev)
8.Hafta: Antalyaspor (Deplasman)
9.Hafta: Bandırma Spor Kulübü (Ev)
10.Hafta: Pendikspor (Deplasman)
11.Hafta: Ümraniyespor (Ev)
12.Hafta: Boluspor (Deplasman)
13.Hafta: Sms Grup Sarıyerspor (Ev)
14.Hafta: Sivasspor (Ev)
15.Hafta: Bodrum FK (Deplasman)
16.Hafta: Bursaspor (Ev)
17.Hafta: Fatih Karagümrükspor (Deplasman)
18.Hafta: Esenler Erokspor (Ev)
19.Hafta: Alagöz Holding Iğdır FK (Deplasman)
Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk yarı, 7 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve 21 Aralık 2026 tarihinde oynanacak maçlarla sona erecek. İkinci yarı ise 8 Ocak 2027 tarihinde başlayacak, sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.