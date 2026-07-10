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Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk yarı, 7 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve 21 Aralık 2026 tarihinde oynanacak maçlarla sona erecek. İkinci yarı ise 8 Ocak 2027 tarihinde başlayacak, sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

Kura çekimine Van Spor FK Başkanı Şahin Aslan ve TFF temsilcisi Hatice Şule Gökırmak da katıldı.

2026-2027 Sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vanspor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2026-2027 Sezonu Trendyol 1. Lig fikstür çekimi sonucunda, kırmızı-siyahlı Van ekibinin ilk hafta rakibi Kayserispor oldu.

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