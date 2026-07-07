Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 10 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı Van temsilcimiz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa girdi. Teknik heyet yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vanspor'da transfer, sponsorluk ve kadro planlaması gibi birçok konuda çalışmalar devam ediyor.

VANSPOR İLK MAÇI KİMİNLE OYNAYACAK?

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de kalmayı başararak yoluna aynı ligde devam edecek olan Vanspor FK'de gözler şimdi fikstür çekimine çevrildi.

Taraftarların heyecanla beklediği fikstür çekiminin ardından kırmızı-siyahlı ekibin sezonun ilk haftasında hangi rakiple karşılaşacağı ve ilk maçını iç sahada mı yoksa deplasmanda mı oynayacağı netlik kazanacak.

“10 TEMMUZ’DA FİKSTÜR ÇEKİMİ OLACAK”

TFF'den yapılan açıklamada, “Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.” denildi.

Vanspor FK yöneticilerinin de kura çekiminde hazır bulunması bekleniyor.