Van Spor Futbol Kulübü, Ozan Can Kökçü’nün ardından yeni bir transferi daha duyurdu. Özkan Yiğiter, yeni sezonda Van Spor forması altında top koşturacak.

Daha önce Vanspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter, yeniden kırmızı – siyahlı takımda forma giyecek.

Vanspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, daha önce formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.” denildi.

“VANSPOR AİLESİNE KATILMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Van Spor’dan yapılan açıklamada, “Sivasspor'dan kadromuza katılan Özkan Yiğiter'in yeniden Vanspor ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.