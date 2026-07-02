Teknik direktörlük görevine getirilen kulübün sevilen ve tecrübeli ismi Murat Yıldırım yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürerken, sözleşmesi sona eren futbolcular da netleşti.

Kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalar devam ederken, kamuoyuna henüz detaylı bir paylaşım yapılmadı.

Kulüp tesislerinde teknik heyet ve yönetimin yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir yandan geçmiş sezondan kalan mali yükümlülükler, diğer yandan kamp organizasyonu, transfer çalışmaları ve sponsorluk görüşmeleri devam ediyor.

STAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, yeni sezonda Vanspor'un iç saha maçlarını nerede oynayacağı ve statta yürütülen çalışmaların ne yönde olduğuna ilişkin belirsizlik de sürüyor.

3 YABANCI 8 YERLİ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Van Spor’da eni sezon hazırlıkları, 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin ardından resmen başlarken, 30 Haziran 2026 itibarıyla birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sözleşmesi biten oyuncular arasında 3 yabancı ve 8 yerli futbolcu bulunuyor.

Wanhaber'in edindiği bilgilere göre sözleşmesi sona eren futbolcular şu isimlerden oluşuyor:

-Muhammed Ensar Çavuşoğlu

-Sabahattin Destici

-Jefferson Nogueira Junior

-Mehmet Özcan

-Ivan Cedric Bikoue Embolo

-Medeni Bingöl

-Alper Emre Demirol

-Francesc Crespi Regis

-Çağlar Şahin Akbaba (Batman Petrolspor ile anlaştı)

-Erdi Dikmen

-Bekir Can Kara (Erzincanspor ile anlaştı)

Teknik heyetin raporu doğrultusunda; sözleşmesi sona eren futbolculardan bir kısmı ile yeniden sözleşme imzalanarak yola devam edileceği öğrenildi.

HANGİ FUTBOLCULARLA DEVAM EDİLECEK?

Vanspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım, Wanhaber'e yaptığı açıklamada, sözleşmesi sona eren bazı futbolcuların yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı isimlerle de yola devam edileceğinin sinyalini verdi.

İşte Murat Yıldırım'ın takımda kalacağını işaret ettiği 5 futbolcu;

1-Ivan Cedric Bikoue Embolo

2-Medeni Bingöl

3-Francesc Crespi Regis

4-Santeri Hostikka (Sözleşmesi 30.06.2027 tarihine kadar devam ediyor.)

5-Naby Oulare (Sözleşmesi 30.06.2027 tarihine kadar devam ediyor.)

Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon kamp çalışmalarına 5 Temmuz Pazar günü Erzurum'da başlayacak.