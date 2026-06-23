Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve ligde kalmayı başaran Vanspor’un, yeni sezon harcama limiti açıklandı.

1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan kongrenin ardından başkanlık değişimine giden Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Murat Yıldırım ile anlaşarak başladı. Yeni yönetim bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

TFF HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI

Geçmiş sezondan kalan borç yükü nedeniyle mali açıdan zorlu bir süreçten geçen Vanspor FK'nın yeni sezon harcama limiti de netleşti. Vanspor’un harcama limiti 139 milyon 577 bin 869 TL olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda 2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada, “30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, 1. Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı.” ifadelerine yer verildi.

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

İşte 2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig takımlarının harcama limitleri şu şekilde;