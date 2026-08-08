Ekmek fiyatlarında düzenlemeye gidilen Van’da Nisan ayında 14 TL olarak belirlenen 200 gram somun ekmeğin fiyatı 15 TL’ye çıkarıldı. Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, farklı illerde ekmeğin daha yüksek fiyatlardan satıldığını ifade etti.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek fiyatındaki düzenlemeye ilişkin açıklamasında yalnızca somun ekmeğe zam yapıldığını belirtti. Işık, artan maliyetler nedeniyle fiyat düzenlemesine gidildiğini dile getirdi.

Yeni fiyat tarifesine göre Van’da 200 gram somun ekmek 15 TL olarak belirlendi. 200 gram kepek ekmek ve 200 gram pide ekmek de 15 TL’den satışa sunulurken, 210 gram sütlü ekmek 23,50 TL olarak kaydedildi.

Tarifede diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralandı;

400 gram şifalı pide ekmeği: 30 TL

1 kilogram kilo ekmeği: 70 TL

1 kilogram roll ekmeği: 100 TL

80 gram tandır ekmeği: 10 TL

150 gram çörek: 20 TL

125 gram çörek: 17 TL

300 gram şifalı çörek: 40 TL

80 gram poğaça: 15 TL

80 gram simit: 16 TL

Tarifede yer alan fiyatlar ilgili esnaf odası tarafından onaylanan fiyat tarifesi kapsamında belirlendi.