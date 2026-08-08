Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırtasiye sektörünün dinamik bir sektör olduğunu, sektörde satışların okul döneminde ivme kazansa da yıl genelinde de hareketliliğin devam ettiğini belirterek, "Geçen yıla oranla herhangi bir düşüşümüz yok. Enflasyon oranlarının altında seyreden bir fiyat politikamız var. Sektör kendi dinamikleriyle ayakta kalmaya, büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün okula dönüş dönemine hazırlandığını söyleyen Keresteci, "Okula dönüş dönemi kırtasiye sektörünün en büyük bayramı. Ekonomiye en çok katkı sağladığımız, çalışan seviyesini, çeşitliliğimizi en yükseğe çıkardığımız dönem. Böyle bir döneme hazırlık yapıyor olmak şu an bütün sektör adına mutluluk verici." diye konuştu.

Keresteci, çantadan boya ürünlerine, el işi malzemelerinden mataralara ve kalem kutularına kadar geniş yelpazede ürün çeşitliliğiyle mağazaların hazır olduğunu dile getirdi.

Dünya kırtasiye sektöründeki çeşitliliğe bakıldığında Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla ürün çeşidine sahip ülke olduğunu söyleyen Keresteci, şunları kaydetti:

"Çeşit demek beğeni, heyecan, farklı ürünleri deneyimlemek demek. Bu deneyim alanını da sunan bizim kırtasiye sektöründeki bütün mensupların bir başarısı. Bugün Avrupa'nın da önündeyiz. Dünyanın birçok ülkesinin önündeyiz, birçok alternatif sunuyoruz. Hem fiyat alternatifi konusunda hem de çeşit alternatifi konusunda. Reyonlarımız hazır, tüketicilerimizi sağlıklı alışveriş yapabilmek için şimdiden kırtasiyecilerimize alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

"Ortalama 2 bin 500 liraya bir okul çantası doldurulabiliyor"

Taha Keresteci, okul alışverişinde en büyük alımın okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görüldüğünü ifade ederek, tercihlerin okul düzeyine göre değiştiğini anlattı.

Bu yıl bir öğrencinin okul çantasının dolum maliyetine değinen Keresteci, "Geçen yıl 1900-2000 lira arasındaydı bir okul çantasının alt maliyeti. Bu araştırmayı Türkiye'nin 7 bölgesine göre yapıyoruz. Şu anda yaklaşık yüzde 25'lik bir artış söz konusu geçen yılın ortalamasına göre. 2 bin 500 lira ortalama maliyet var. Herkesin kendi ekonomik durumuna, beğenisine, kullanım amacına göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama 2 bin 500 liraya bir okul çantasını doldurup ihtiyaçlarını giderebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Keresteci, söz konusu yüzde 25'lik artış oranının enflasyonun altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda da kırtasiye sektörünün hem kırtasiye ithalatçısı hem imalatçısı hem de perakendecisinin bir başarısıdır. Sektör kendi içinde kar marjlarını düşük tutarak tüketicinin daha uygun maliyette kırtasiye ürünleri almasını sağlıyor. Çünkü kırtasiye bir yerde ihtiyaç malzemesi, ofislerde, fabrikalarda, bir yerde de eğitim materyali. Çocuklarımızın eğitime ulaşmasında, eğitim malzemeleri almalarında herhangi bir zorluk çekmesini kırtasiye sektörü olarak istemiyoruz, elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz."

Tüketicilere ürünlerde yer alan "CE" işareti ile "EN 71" standardına uygunluğu kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulunan Keresteci, "Tüketicilerimizi, sağlıklı ve güvenilir ürün satan kırtasiyelerden ürün almaya davet ediyoruz. Bir ürünü aldığında tüketicimiz ürünün arkasında ithalatçı, imalatçı bilgisi, markası, test, sağlık raporlarıyla ilgili işaretlemenin olup olmadığına bakarsa güvenli ürüne ulaşmış olur." diye konuştu.

"Orta Doğu ve Avrupa'da çeşitliliğimizin vermiş olduğu güçle ihracatımız ilerliyor"

TÜKİD Başkanı Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri halinde "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na ve Ticaret Bakanlığına şikayet edebileceklerini dile getirdi.

Sektörde ihracatın kağıt, boya mamulleri ve plastik aksam ağırlıklı olduğu bilgisini veren Keresteci, "Orta Doğu ve Avrupa'da çeşitliliğimizin vermiş olduğu güçle ihracatımız ilerliyor. Ama ham madde ve bölgesel yaşadığımız sorunlar ihracatımızın önüne geçiyor. Pandemi döneminde yükselen ihracatımız şu an bir kısım düşüşleri yaşadı. Ama tekrar inşallah geçmişte yakaladığımız başarıları, bu çeşitliliğimizi de sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Keresteci, okula dönüş dönemiyle, ekim, kasım, aralık ayıyla birlikte sektörün başarısını sürdüreceğini kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Okula dönüş dönemi sadece kırtasiye sektörünü ilgilendirmiyor, birçok sektörü ilgilendiriyor. Burada üretimin artacağı, insanların ticaretlerinin daha çok büyüyeceğini düşünürsek, kırtasiye de bir materyal her alanda kullanıldığı için, biz güzel bir şekilde yılı devam ettireceğiz. Güvenilir, sağlıklı ürünleri kırtasiyelerden alışveriş yaparak, yerel esnafın desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlaması anlamında, buralardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Sektörün, kırtasiye ürünlerinde enflasyonun altında bir oranda fiyatlarını uygulamaya devam ettiğini yineleyen Keresteci, tüketicilerin ürünlere daha rahat ulaşabilmesi için kırtasiye ürünlerindeki KDV'nin sıfırlanmasına yönelik beklentileri olduğunu da sözlerine ekledi.