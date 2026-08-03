Özgür İreç İlhan, Van doğumlu, Ankara'da yaşayan iş insanıdır. Demir-çelik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleriyle uzun yıllardır ticari hayatını Ankara'da sürdüren İlhan, iş dünyasının yanı sıra spor camiasındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

Vanspor Futbol Kulübü'nde farklı dönemlerde önemli görevler üstlenen Özgür İreç İlhan, ilk olarak kulübün Ankara Temsilcisi olarak görev aldı. Daha sonra Halkla İlişkiler ve Ankara Temsilciliği görevlerini yürüterek kulübün başkentteki kurumsal ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'un ardından oluşturulan yeni yönetimde Asbaşkan olarak görevlendirilen İlhan, kulübün mali yapısı, transfer çalışmaları ve yeni sezon planlaması başta olmak üzere birçok konuda yönetim adına kamuoyunu bilgilendiren isimlerden biri oldu.

Vanspor camiasında uzun yıllara dayanan yöneticilik tecrübesiyle öne çıkan Özgür İreç İlhan, kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi, sponsorluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve Ankara'daki resmi temasların yürütülmesinde aktif rol üstlenmektedir.

Son olarak, Şahin Aslan'ın başkanlık görevini devretme kararının ardından Vanspor Futbol Kulübü Başkanlığı görevini devralarak kulübün yeni dönemine liderlik etmeye başladı.