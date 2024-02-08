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AK Parti'nin İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Van'da 20 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelen Berge, hayatı boyunca şehrin sosyal ve ekonomik alanlarında aktif rol almıştır. Van'ın tanınmış simalarından olan İsa Berge, doğumunu ve ilk eğitimini Van'da almıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Van'da aktif olarak yerel yönetimler ve esnaf odaları içerisinde faaliyet göstermiştir.

İsa Berge, 2005 yılında Van Kantin İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2010 yılında Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanlığı'na seçilmiş ve halen bu görevine devam etmektedir. Ayrıca, 2018 yılında Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanlığı'na seçilmiş ve 2023 yılında ise Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na seçilmiştir.

AK Parti'nin Şubat'ta düzenlediği "Aday Tanıtım Toplantısı"nda İpekyolu Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir.