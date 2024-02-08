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Van’ın turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması, kentin turizmini artırmak ve tanıtımına katkı sunmak için Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük turizm fuarı EMITT’te katılarak stant açan Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gayretleri meyvesini veriyor.

Van standını ziyaret eden tur operatörleri, acenteciler, turizmciler ve rehberler, yetkililer ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunuyor. Ziyaretçilere fuar boyunca Van’ın meşhur otlu peyniri, balı, cevizi ikram edilirken, Van Kedisi ve canavarı kostümlü maskotlar ise büyük ilgi görüyor.

Ayrıca Van standı, EMITT tarafından kültür turları dalında "En iyi destinasyon tanıtımı" ödülüne layık görüldü. Ödülü Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin aldı.

Van standını 9 Şubat’a kadar İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebileceği belirtildi.