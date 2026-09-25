Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen "Kutsal Emanetlerin Işığında: Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri" sergisi, tarihi İshak Paşa Sarayı'nda açıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UMDE Uluslararası Kültürel Miras ve Diplomasi Merkezi ile Vuralsoy Mühendislik paydaşlığında gerçekleştirilen sergide, dua ve geleneksel motiflerle bezeli sultan ve peygamber gömleklerinden esinlenilerek hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide savaşlarda, seferlerde ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanılan geleneksel gömleklerden esinlenilerek hazırlanan 20 eser yer aldı. Dini motifler ve ayetlerle bezeli eserlerle geçmişten günümüze ulaşan kültürel ve manevi mirasın tanıtılması amaçlandı. Eserlerin 4 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı bildirildi.

"Ecdadımızın yaşadığı atmosferi bugün de burada yaşatmak istiyoruz"

Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, serginin hazırlanmasındaki amaçlarının sultan ve peygamber gömleklerini halk, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söyledi. Gömleklerin Kur'an-ı Kerim ile insan arasındaki ilişkiyi yansıtan önemli eserler olduğunu belirten Özmüş, "Ecdadımızın giydikleri ve o dönemde yaşadıkları atmosferi bugün de burada halkımıza yaşatmak istiyoruz. Bu eserleri öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla ve sanatseverlerle buluşturmak bizim için önemli" dedi.

Sergide Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh ve Hazreti Eyyub'a atfedilen gömleklerin yanı sıra sultan çocukları ve şehzadelere ait gömleklerden esinlenilerek hazırlanan eserlerin de bulunduğunu aktaran Özmüş, "Bu gömleklerde şifa, korunma ve zafer gibi temalar öne çıkıyor. Geçmişten gelen bu kültürel ve manevi mirası bugün yeniden insanların dikkatine sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Özmüş, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

15 sanatçının 15 yıllık çalışmasının ürünü

Klasik İslam sanatları sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ise projenin yaklaşık 15 yıl önce başladığını ve çalışmaların 26-27 yıllık tezhip sanatçılığı birikimiyle sürdürüldüğünü belirtti. Sergide yer alan eserlerin Topkapı Sarayı'ndaki orijinal sultan gömleklerinden yararlanılarak hazırlandığını ifade eden Vanlıoğlu, "Orijinallerine bakarak birebir ölçekleyerek aynılarını yapıp halkımıza bu kültürü aktarmayı amaç edindik. Geçmişte kullanılan bu gömleklerin üzerindeki motifleri ve anlamları yeniden ele alarak bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vanlıoğlu, 35 parçalık koleksiyonda padişah gömleklerinin yanı sıra peygamberlerin hayat hikâyelerini anlatan eserler, Osmanlı sancağı ve Kaside-i Bürde gömleklerinin de bulunduğunu söyledi. Eserlerde koruyucu ayetler ve muhafaza temalarının öne çıktığını belirten Vanlıoğlu, "Ankara'da çalışmalarını sürdüren 15 sanatçıdan oluşan bir ekiple bu projeyi hazırladık. Yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan koleksiyonumuzda farklı dönemlere ve temalara ait eserler bulunuyor" dedi.

Koleksiyonun Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de sergilendiğini aktaran Vanlıoğlu, "Çalışmalarımız Tokyo'dan İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arnavutluk'a kadar birçok ülkede sanatseverlerle buluştu. Doğubayazıt'ta, İshak Paşa Sarayı gibi tarihi bir mekânda bu eserleri sergilemek bizim için ayrıca anlamlı. Buradaki ilgiden de oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.