Vanspor’da 1. Lig macerası beklenenden çok farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Yıllar sonra büyük bir mücadeleyle şampiyonluk yaşayan ve 1. Lig’e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamadı.

Dönemin kulüp başkanı Erol Temel ve yönetiminin ortaya koyduğu yoğun çalışmanın ardından 1. Lig hasretine son veren Vanspor, üst ligde kalıcı olma hedefiyle sezona başladı. Ancak gelinen noktada tablo tersine döndü.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Vanspor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte kırmızı-siyahlı ekip 4 puanda kaldı ve 19. sıraya gerileyerek düşme hattında yer aldı.

Şampiyonluktan düşme hattına

Vanspor’un kısa süre içerisinde geldiği nokta dikkat çekiyor.

Yıllarca 1. Lig özlemi çeken Van temsilcisi, Erol Temel döneminde verilen emeklerin ardından şampiyonluğa ulaşarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. O dönem şehirde oluşan heyecan ve 1. Lig umudu, yeni sezonda yerini puan hesabına bırakmış durumda.

Kırmızı-siyahlı takımın bugün 19. sırada bulunması, sezonun henüz başında olmasına rağmen camiada soru işaretlerini artırıyor.

Özellikle Antalyaspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet, Vanspor'un sahadaki görüntüsünü bir kez daha gündeme taşıdı. Rakibine karşı oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan temsilcimiz, 90 dakika sonunda sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Vanspor’da alarm zilleri çalıyor

Ligin geride kalan bölümünde yalnızca 4 puan toplayabilen Vanspor için artık her maç büyük önem taşıyor.

Sezonun uzun olması kırmızı-siyahlı ekip adına toparlanmak için fırsat sunsa da mevcut puan tablosu camia açısından alarm niteliği taşıyor. 1. Lig’e yükselmenin ardından hedeflenen noktadan uzaklaşan Vanspor’un, önündeki haftalarda hem saha sonuçlarını hem de oyununu toparlaması gerekiyor.

Yıllar süren hasretin ardından büyük emeklerle kazanılan 1. Lig bileti, bugün yeniden kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Vanspor’un önünde şimdi kritik bir süreç var. Kırmızı-siyahlı ekip, 9. haftada Bandırmaspor karşısında çıkış arayacak. Mücadele 9 Ekim’de saat 20.00’de Manisa’da oynanacak.