Ligde heyecan devam ediyor. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında Antalyaspor’un konuğu oluyor.

Galibiyet hasreti çeken Van temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Lig’de çıktığı 7 maçtan 3’ünü kaybeden, 3’ünde berabere kalan ve 1 galibiyeti bulunan Artı Değer Van Spor FK, 2 puan cezasından dolayı 4 puanda bulunuyor. Çıkış yakalamak ve lige verilecek araya moralli girmek isteyen Artı Değer Van Spor Futbol kulübü sahaya galibiyet için çıkmaya hazırlanıyor.

Ev sahibi Antalyaspor A.Ş. de maç hazırlıklarını sürdürüyor. Ev sahibi ekip ligde çıktığı 7 maçın 3’ünü kazanırken, 4’ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 puanı bulunan ev sahibi ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

MAÇ 3 KANALDAN CANLI YAYINLANACAK

Her iki takım da maçın hazırlıklarını sürdürürken, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu.

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 20 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT Türk, BeIN SPORTS MAX 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak.