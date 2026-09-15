İran’dan Van’a gelen turistlerin bir bölümünün konaklamadan farklı illere geçmesi, bölgedeki turizm sektörünün gündeminde yer alıyor. Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, İranlı turistlerin Van’ı Türkiye’nin farklı illerine ulaşmak için transit olarak kullandığını belirterek, Van’da daha fazla konaklama yapılabilmesi için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İran ile Türkiye arasındaki sınır kapısının 24 saat esaslı çalışmaya başlamasının konaklama sayılarını etkilediğini belirten Beyaz, daha önce kapının belirli saatlerde kapanması nedeniyle İranlı turistlerin Van’da konaklamak zorunda kaldığını dile getirdi.

“TRANSİT HAVALİMANI KONUMUNDA GİBİYİZ”

İranlı turistlerin Van Havalimanı’nı da Türkiye’nin farklı illerine ulaşmak için kullandığını belirten Beyaz, “Kapı 24 saat açık, dolayısıyla kapıdan giriş çıkışlar çok fazla sayıda görülebiliyor ama bu konaklamaya yansımıyor. Çünkü gelen kişiler aynı gün dönüş de yapabiliyorlar. Örneğin adam alışverişe geliyor, alışverişini yapıp dönebiliyor, konaklama ihtiyacı duymayabiliyor. İranlılar yıllardır bizim bölgemizi, kentimizi ve havalimanımızı kullanıyor.

Yani bir nevi transit havalimanı konumundayız onlar için, bizim havalimanımızı kullanarak farklı illere gidiş geliş sağlayabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

“O ALGIYI SİLMEMİZ LAZIM…”

İranlı turistlerin Antalya’yı deniz, kum ve güneş, İstanbul’u ise eğlence, yeme-içme ve alışveriş imkanları nedeniyle tercih ettiğini kaydeden Beyaz, Trabzon ve Karadeniz bölgesinin de doğal güzellikleri, ormanlık alanları ve alışveriş imkanlarıyla turistleri çektiğini ifade etti.

Beyaz, “Bir dönem ‘İranlı turisti neredeyse istemiyoruz’ gibi kampanyalar yapılmıştı, bunlar insanların tercihlerini etkiliyor. Eğer mecburen o insan Van’a geliyorsa ve Van Havalimanı’nı kullanıyorsa, böyle bir dışlanmışlık, hor görülmüşlük algısı oluşuyor. Pahalı ve çifte fiyat uygulamasını bir kere ortadan kaldırmamız lazım. O algıyı silmemiz lazım, İranlı turistin burada rahat edebileceği, rahat gezebileceği, bakışlardan rahatsız olmayacağı bir kent imajı sunmamız lazım.” diye konuştu.

“SORUNLARLA, SIKINTILARLA KARŞILAŞIYORUZ”

İranlı turistlerin yerel seyahat acenteleri ve rehberler aracılığıyla ağırlanması gerektiğini belirten Beyaz, bu konuda da sorunlar yaşandığını söyledi.

Beyaz, “Özellikle yerel firma kullanmadan direkt İran’dan kendi başlarına geliyorlar, burada herhangi bir rehber bulundurmuyorlar. Dolayısıyla bizim hassasiyetlerimizi bilmeden hareket edebiliyorlar, bu konuda mutlaka bir seyahat acentesi üzerinden, yerel bir seyahat acentesi üzerinden gelmeleri gerekiyor.

Ziyaretlerini ve alışverişlerini böyle bir seyahat acentesi üzerinden yaparlarsa hem daha az göze çarpacak şekilde hem de onların konforunun daha iyi olabileceği bir seyahat gerçekleşecektir, bunu da dikkate almak gerekecek.

Maalesef elini kolunu sallayarak, biraz da denetimsiz, biraz kendi halinde bırakılmış bir turizm hareketliliği söz konusu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşıyoruz ve bu bizim kentimizin imajına zarar veriyor, turistin burada kalmamasına vesile oluyor.” dedi.