Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan verilere göre Van’da basit usulde vergilendirilen gelir vergisi faal mükellef sayısı, Aralık 2025’te 4 bin 482 iken Temmuz 2026’da 3 bin 555 olarak kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise aynı dönemde basit usul mükellef sayısı 52 bin 867’den 50 bin 937’ye geriledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılı Temmuz dönemine ilişkin basit usulde vergilendirilen gelir vergisi faal mükellef sayılarını açıkladı. Verilere göre Van’da basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı yılın ilk aylarında gerilerken, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden yükseldi.

VAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Van’da Aralık 2025 döneminde 4 bin 482 olan basit usulde vergilendirilen gelir vergisi faal mükellef sayısı, Ocak 2026’da 3 bin 933’e düştü. Şubat ayında 3 bin 928, Mart ayında 3 bin 912 olarak kaydedilen mükellef sayısı, Nisan ayında 3 bin 609’a, Mayıs ayında ise 3 bin 524’e geriledi. Haziran ayında 3 bin 545’e yükselen sayı, Temmuz ayında 3 bin 555 oldu.

GİB verilerine göre Türkiye genelinde de basit usul mükellef sayısında dönemsel değişimler yaşandı. Aralık 2025’te 539 bin 739 olan faal mükellef sayısı, Ocak 2026’da 526 bin 4’e geriledi. Şubat ayında 533 bin 778’e yükselen sayı, Mart ayında 532 bin 165, Nisan ayında 533 bin 830, Mayıs ayında 534 bin 839, Haziran ayında 536 bin 472 ve Temmuz ayında 537 bin 441 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illere bakıldığında ise Temmuz 2026 itibarıyla en yüksek basit usul mükellef sayısı 7 bin 442 ile Elazığ’da bulunurken, Malatya’da 4 bin 872, Ağrı’da 4 bin 866, Bitlis’te 4 bin 452, Erzurum’da 4 bin 446 ve Muş’ta 4 bin 81 mükellef kaydedildi.

Hakkari’de Temmuz ayında 3 bin 855, Kars’ta 2 bin 999, Erzincan’da 2 bin 781, Bingöl’de 2 bin 733, Iğdır’da 2 bin 95, Tunceli’de bin 282 ve Ardahan’da bin 478 basit usul mükellefi bulunuyor.

Bölge genelinde basit usule tabi mükellef sayısı Aralık 2025’te 52 bin 867 iken, Ocak 2026’da 50 bin 577 olarak kaydedildi. Şubat ayında 50 bin 871 olan sayı, Mart ayında 50 bin 854, Nisan ayında 50 bin 835, Mayıs ayında 50 bin 792, Haziran ayında 50 bin 954 ve Temmuz ayında 50 bin 937 oldu.