Van’da müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2025 yılında yüzde 11,8 artarak 308 bin 593’e yükselirken, müze kart satışları yüzde 9,7 oranında geriledi. Kentteki müzenin aylardır tadilat nedeniyle kapalı olması, düşüşte dikkat çeken etkenlerden biri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kültürel miras istatistikleri, Van’da müze ve ören yeri ziyaretlerinin arttığını ancak müze kart satışlarının gerilediğini ortaya koydu.

Van’da 2024 yılında 276 bin 94 olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında yüzde 11,8 artışla 308 bin 593’e yükseldi. Ziyaretçilerin 206 bin 440’ını ücretli, 102 bin 153’ünü ise ücretsiz ziyaretçiler oluşturdu.

Kentte müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi sayısındaki artışa rağmen müze kart satışlarında ise düşüş yaşandı. 2024 yılında 82 bin 5 müze kartının satıldığı Van’da, bu sayı 2025 yılında 74 bin 38’e geriledi. Böylece müze kart satışları bir yılda yüzde 9,7 azaldı.

VAN MÜZESİ AYLARDIR KAPALI!

Van’da bu düşüş yaşanırken, kent merkezindeki müzenin uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı olması da dikkat çekiyor. Aylardır ziyaretçilerini ağırlayamayan Van Müzesi, kentteki kültür ve turizm hareketliliğinin önemli duraklarından biri olmasına rağmen tadilat süreci nedeniyle hizmet veremiyor.

Van, buna rağmen 2025 yılında Türkiye genelinde en fazla müze kart satışı gerçekleştirilen 14’üncü il olurken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise en fazla müze kartı satılan il oldu.

Türkiye genelinde ise 2025 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639’a ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aynı yıl ülke genelinde 6 milyon 804 bin 917 müze kartı satıldı.

Van’da ziyaretçi sayılarındaki artışa karşın müze kart satışlarının gerilemesi, kentin en önemli kültürel merkezlerinden biri olan Van Müzesi’nin yeniden ziyaretçilere açılmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.