Van genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel işletmeler, çok sayıda personel alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayımladı. Ağustos ayı itibarıyla güncellenen ilanlara göre, Eylül 2026 ortalarına kadar toplam 100’ün üzerinde personelin istihdam edilmesi planlanıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDE ALIM YAPILACAK

Kentte faaliyet gösteren firmaların; inşaat, üretim ve imalat, perakende ve satış, ulaşım ve lojistik, sağlık, yiyecek-içecek ve turizm, temizlik, eğitim, tekstil, hizmet, mühendislik ve enerji gibi birçok alanda personel alımı yapacağı öğrenildi.

Özellikle çağrı merkezi ve teknik işler alanlarında personel talebi dikkat çekiyor.

Kentte bazı gençlerin geçici çözüm olarak inşaatlarda beden işçisi olarak çalıştığı görülürken, çok sayıda kişi ise daha kalıcı ve güvenceli bir iş bulabilmek adına İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor.

ALIM YAPILACAK BAZI POZİSYONLAR

İlanlara göre alım yapılacak bazı meslek grupları şöyle:

Bilgisayar bakım ve onarımcısı, konfeksiyon işçisi, temizlik görevlisi, akaryakıt satış elemanı, beden işçisi (taşıma, yükleme ve boşaltma), aşçı, aşçı yardımcısı, büro memuru, overlokçu, hemşire, kamyon şoförü, kimyager, İngilizce öğretmeni, makineci (dikiş), gıda mühendisi, bilgisayar öğretmeni, anestezi sağlık teknisyeni, müşteri temsilcisi,

otomotiv kaportacısı, danışma memuru, kahve ve kakao hazırlayıcısı (barista), sevkiyat görevlisi, oto yıkama elemanı, beden işçisi (genel), market elemanı, bulaşıkçı, kargo takip görevlisi, ön muhasebeci,

pazarlamacı, kasap, satış elemanı, şoför (yük taşıma), manav, reyon görevlisi, depo sevkiyat sorumlusu, epilasyon uzmanı, inşaat mühendisi, servis elemanı (garson), sınıf öğretmeni, matematik öğretmeni, mağaza müdürü, çaycı, fırıncı (pişirici-ekmek), ortacı-ayakçı (tekstil) ve bulaşıkçı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İş arayan vatandaşlar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bazı firmaların, ilanlarda belirtilen şartlara göre yüz yüze görüşme yöntemiyle de alım yaptığı belirtiliyor.

Firmaların özellikle Van’da ikamet eden ve başvurdukları pozisyonlarda tecrübeye sahip adaylara öncelik vereceği, bazı alanlarda kadın veya erkek aday şartının bulunduğu, bazı alımlarda ise yaş şartının arandığı belirtildi.