Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, Mplus Çağrı Merkezi işbirliği kapsamında Van’da 700 kişiye çağrı merkezinde istihdam olanağı tanınacağı kaydedildi.

İşe alımlarla ilgili başvuruların Van Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında alınacağı ve mülakatların da burada yapılacağı açıklandı.

Van TSO'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mplus Çağrı Merkezi işbirliğiyle 700 kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. En az lise mezunu olan tüm hemşehrilerimizi bu büyük istihdam fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz. ​Siz de gelişen iletişim sektöründe yerinizi almak ve kariyerinize güçlü bir başlangıç yapmak için hemen başvurunuzu yapın. Van TSO ve Mplus iş birliğiyle geleceğinize yatırım yapın.

Başvuru Adresi: Van Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası." denildi.