EPDK, elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması ve yüksek güçlü şarj istasyonlarının elektrik şebekesine daha etkin şekilde entegre edilebilmesi amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre şarj istasyonlarına bütünleşik elektrik depolama tesislerinin, şarj istasyonunun anlaşma gücünden daha yüksek araç şarj gücünde kurulabilmesinin önü açıldı.

Yeni uygulamayla özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarında, şebeke bağlantı kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmadan elektrik depolama sistemlerinden yararlanılarak şarj hizmeti sunulabilecek. Önceki uygulamada ise şarj istasyonuna bütünleşik kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü, tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı.

Düzenlemeyle, anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak ve şarj ünitesini bu tesis üzerinden beslemek isteyenlere imkan sağlandı. Şebeke güvenliğinin korunması amacıyla ise şebekeye enerji verilmesini önleyen ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi.

Elektrik dağıtım altyapısının daha etkin kullanılmasına katkı sağlanacak

Depolama entegreli şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla, her lokasyonda yüksek maliyetli şebeke yatırımlarının yapılması zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor. Özellikle yeni trafo ve bağlantı yatırımlarının maliyetli olduğu, anlık şarj ihtiyacının yüksek bulunduğu ve şarj kuyruklarının oluştuğu lokasyonlarda depolama sistemlerinin alternatif bir çözüm oluşturması bekleniyor. Şarj talebinin yüksek olduğu kısa süreli dönemlerde depolama sistemlerinin devreye girmesi, şebekeden çekilen gücün anlaşma gücü içerisinde tutulmasına yardımcı olurken, şarj istasyonlarının daha yüksek kurulu güçte şarj ekipmanlarına sahip olabilmesine imkan sağlayacak.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yoğun kullanılan ticari alanlarda yüksek güçlü şarj altyapısına olan ihtiyaç da artıyor. Bu istasyonların şebekeye bağlanabilmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması bazı lokasyonlarda yeni şebeke ve trafo yatırımlarını gündeme getirirken, depolama sistemlerinin şarj istasyonlarıyla birlikte kullanılması bu yatırımlara alternatif oluşturabilecek.

Buna göre anlaşma gücü, yüksek güçlü şarj istasyonunun toplam anlık talebini karşılamaya yeterli olmayan bir lokasyonda depolama sistemi, düşük talep dönemlerinde şebekeden enerji depolayarak talebin yükseldiği zamanlarda şarj işlemine destek verebilecek. Böylece aynı anda birden fazla aracın yüksek güçte şarj edilmesi sırasında ortaya çıkan ilave güç ihtiyacının depolama sistemi üzerinden karşılanması mümkün olacak.

Elektrikli araç şarj altyapısının gelişimini destekleyecek

Düzenlemenin özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaşması açısından yatırım esnekliği sağlaması bekleniyor. Şarj ağı işletmecileri, lokasyonun şebeke bağlantı kapasitesi, yatırım maliyeti ve şarj talebini birlikte değerlendirerek şebeke kapasitesinin artırılması ile depolama yatırımı arasında tercih yapabilecek. Yeni uygulamayla elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının, şebekenin mevcut kapasitesi ve yatırım şartları dikkate alınarak daha fazla lokasyonda kurulabilmesinin önü açılırken, elektrikli araç şarj altyapısı ile elektrik depolama teknolojilerinin birlikte kullanımının da teşvik edilmesi amaçlanıyor.