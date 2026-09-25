DÜZELTME İLANI

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Proses Havuzları Rehabilitasyon İşleri Yaptırılacaktır.

İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1787493 1- İdarenin 1.1. Adı : Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 1.2. Adresi : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat İpekyolu/VAN 1.3. Telefon numarası : 04322171749 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 22.09.2026 - 5704 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Yeni Doğu Gazetesi - 22.09.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İhale İİlanın;

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan: (A) Altyapı İşleri, XI. Grup: Arıtma Tesisleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,20

Olarak düzeltilmiştir.