DÜZELTME İLANI
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Proses Havuzları Rehabilitasyon İşleri Yaptırılacaktır.
İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1787493
1- İdarenin
1.1. Adı : Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1.2. Adresi : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat İpekyolu/VAN
1.3. Telefon numarası : 04322171749
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 22.09.2026 - 5704
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Yeni Doğu Gazetesi - 22.09.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İhale İİlanın;
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan: (A) Altyapı İşleri, XI. Grup: Arıtma Tesisleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,20
Olarak düzeltilmiştir.
#ilangovtr Basın No ILN02556275