DÜZELTME İLANI
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Proses Havuzları Rehabilitasyon İşleri Yaptırılacaktır.
İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1787493
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
|1.2. Adresi
|:
|Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat İpekyolu/VAN
|1.3. Telefon numarası
|:
|04322171749
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|22.09.2026 - 5704
|2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|Yeni Doğu Gazetesi - 22.09.2026
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İhale İİlanın;
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan: (A) Altyapı İşleri, XI. Grup: Arıtma Tesisleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,20
Olarak düzeltilmiştir.
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan: (A) Altyapı İşleri, XI. Grup: Arıtma Tesisleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,20
Olarak düzeltilmiştir.
#ilangovtr Basın No ILN02556275