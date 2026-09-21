Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nde teknik direktör Murat Yıldırım dönemi sona erdi. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Vanspor’da daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, takımın çeyrek asır sonra 1. Lig’e taşınmasında emek sahibi olan ve şampiyonluk yaşatan Murat Yıldırım, ayrılığının ardından sosyal medya hesabından Vanspor’a ve camiaya yönelik bir veda mesajı yayımladı.

“KENDİ İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA AYRILMA KARARI ALDIM”

Murat Yıldırım, açıklamasında Vanspor Teknik Direktörlüğü görevinden kendi isteği doğrultusunda ayrılma kararı aldığını ifade ederek, görev süresince karşılaştıkları zorlu şartlara rağmen takımın başarısı için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yıldırım açıklamasında, “Büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle sürdürdüğüm Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörlüğü görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılma kararı almış bulunuyorum. Görev yaptığımız süre boyunca şehrimizden ve taraftarımızdan uzakta, kendimize ait tesislerden yoksun bir şekilde, Van'a kilometrelerce mesafede mücadele ettik. Tüm bu zorlu şartlara rağmen futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımızla birlikte Vanspor'un başarısı için büyük bir özveriyle çalıştık.” dedi.

“DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Yıldırım, “Bu süreçte desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Van Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya, İl Emniyet Müdürümüz Murat Mutlu'ya, Kulüp Başkanımız Özgür İreç İlhan'a ve Emre Güray'a; birlikte mücadele ettiğimiz futbolcularımıza, yönetim kurulumuza, teknik ekibimize, kulüp personelimize ve büyük Vanspor taraftarına, Gölkentliler ve Karakobralar taraftar gruplarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“VANSPOR’UN BAŞARILI OLMASINI YÜREKTEN TEMENNİ EDİYORUM”

Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmekten ve şampiyonluk sevinci yaşamaktan büyük bir gurur duyduğum Vanspor'un bundan sonraki süreçte de başarılı olmasını yürekten temenni ediyorum. Görevler sona erebilir, yollar ayrılabilir; ancak Vanspor'a duyduğum bağlılık ve sevgi her zaman devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururum.”