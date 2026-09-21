Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunda alınan sonuçların ardından teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ligde kötü bir süreç geçiren Van ekibinde, teknik direktör Murat Yıldırım dönemi sona erdi.

YOLLAR AYRILDI

Vanspor’un 2024-2025 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayarak 1. Lig’e yükselmesinde takımın başında bulunan Murat Yıldırım, geçtiğimiz sezon farklı bir takımda görev yaptıktan sonra 2026-2027 sezonunda yeniden Van ekibinin başına geçmişti.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun geride kalan bölümünde alınan sonuçların ardından Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

VANSPOR’DAN MURAT YILDIRIM’A TEŞEKKÜR

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Teşekkürler Murat Yıldırım. Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı-siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Uzun yıllar boyunca Vanspor’a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz. Yolun açık olsun Murat Hoca.” ifadelerine yer verildi.