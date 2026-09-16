Artı Değer Vanspor FK, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2026-2027 sezonu ulusal kulüp lisans kriterlerindeki eksikliklerini süresi içinde tamamlayamadığı gerekçesiyle puan silme cezası almıştı. Yapılan itirazların reddedilmesinin ardından Van Spor’a verilen puan silme cezası uygulandı ve 2 puanı silindi.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve ardından yaptığı transferlerle toparlanma sürecine giren Van Spor Futbol Kulübü puan silme cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun 2026-2027 sezonuna ilişkin açıkladığı kararlar kapsamında, belirlenen süre içerisinde eksiklerini tamamlayamayan Van Spor Futbol Kulübü’ne puan silme cezası verilmişti.

Konu ile ilgili olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Kulüp Lisans Talimatı kapsamında uygulanan puan silme cezasına ilişkin hukuki ve idari sürecin titizlikle takip edildiği ifade edilmişti. Ayrıca, kararın kaldırılması amacıyla gerekli evrakların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, yasal süre içerisinde tüm belgelerin hazırlanıp ilgili kurullara başvuruların yapılacağı ifade edilmişti. Ancak Van Spor’un itirazı reddedildi ve kurul tarafından Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’ne 2 puan silme cezası verildi.

Uygulanan cezanın ardından Van Spor’un puanı 6’dan 4’de düştü ve puan sıralamasındaki yeri de 1 basamak düştü. Haftaya 6 puanla 16. sırada giren Van Spor FK, puan silme cezasının ardından 4 puanla 17. sıraya geriledi.