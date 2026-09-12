Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanan maç 1 – 1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Maça iyi başlayan taraf kırmızı – siyahlı temsilcimiz oldu. T. Yenne ve Oliveira ile net pozisyonlardan yararlanamayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ilk yarının uzatmalarında şoku yaşadı.

İlk devre boyunca ilk kez etkili gelen konuk ekip Ankara Keçiörengücü 45 + 2’de golü buldu. Roshi’nin ceza sahası içine ortasına kafa vuruşu yapan Halil Can Ayan, takımını öne geçiren isim oldu.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca Keçtaş Ankara Keçiörengücü, soyunma odasına 1 – 0 üstünlükle giden taraf oldu.

Mücadelenin ikinci devresinde Van Spor FK gol arayışlarını sürdürdü. Zaman zaman etkili ataklar geliştiren Van Spor Futbol Kulübü aradığı golü 84. dakikada buldu. Bu dakikada Ozan Can Kökçü’nün asistiyle topla buluşan Mehmet Manış, skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiği maçta yakaladığı net pozisyonlardan yeterince yararlanamayınca sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Van Spor FK, puanını 6’ya yükseltti.