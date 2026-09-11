Trendyol 1. Lig’de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Çekişmeli maçlara sahne olması beklenen haftanın ilk maçında bugün saat 20.00’de Sms Grup Sarıyer ile Bandırma Spor karşı karşıya gelecek.

VAN SPOR’UN MAÇI YARIN

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında yarın 4 maç oynanacak. Saat 17.00’de Boluspor - Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşılaşacak.

Temsilcimiz, güçlü rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.00’de de 2 maç oynanacak. Bu maçlarda Eminevim Ümraniyespor - Antalyaspor A.Ş.’yi ve Bodrum FK’da Batman Petrol Spor A.Ş.’yi ağırlayacak.

PAZAR GÜNÜ 4 MAÇ OYNANACAK

Pazar günü de lig heyecanı 4 maçla sürecek. Saat 17.00’de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Mardin 1969 Spor ve Ekenler Beton Sivasspor - Muğlaspor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de başlayacak maçlarda ise Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü ve Bursaspor - Turka Esenler Erokspor puan veya puanlar için sahaya çıkacak.

SON MAÇ PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Haftanın son maçı 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor A.Ş. karşılaşacak.

HAFTANIN PROGRAMI

İşte Trendyol 1. Lig’de 7. hafta programı;

11.09.2026 20:00 Sms Grup Sarıyer - Bandırma Spor

12.09.2026 17:00 Boluspor - Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

12.09.2026 17:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Keçtaş Ankara Keçiörengücü

12.09.2026 20:00 Eminevim Ümraniyespor - Antalyaspor A.Ş.

12.09.2026 20:00 Bodrum FK - Batman Petrol Spor A.Ş.

13.09.2026 17:00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Mardin 1969 Spor

13.09.2026 17:00 Ekenler Beton Sivasspor - Muğlaspor Kulübü

13.09.2026 20:00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

13.09.2026 20:00 Bursaspor - Turka Esenler Erokspor

14.09.2026 20:00 Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş.