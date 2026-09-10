Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, 12 Eylül Cumartesi günü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.
Ligde yükselişe geçmek isteyen Van Spor Futbol Kulübü, güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde sıkı hazırlanan Van Spor Futbol Kulübü’nde hedef galibiyet olarak belirlendi.
Altınordu tesislerinde yapılan çalışmalarını yarın da sürdürecek olan Van Spor FK ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
Van Spor Futbol Kulübü - Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı 12 Eylül Cumartesi günü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.
Kaynak: Umut Tarhan