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Altınordu tesislerinde yapılan çalışmalarını yarın da sürdürecek olan Van Spor FK ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde sıkı hazırlanan Van Spor Futbol Kulübü’nde hedef galibiyet olarak belirlendi.

Ligde yükselişe geçmek isteyen Van Spor Futbol Kulübü, güçlü rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, 12 Eylül Cumartesi günü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

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