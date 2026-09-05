Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen il müftüsü atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, bir süredir Van İl Müftüsü olarak görev yapan Mehmet Sırrı Şık, Şanlıurfa İl Müftülüğü görevine atandı.

Şık’tan boşalan Van İl Müftülüğü görevine ise Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak getirildi.

Atama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Van İl Müftülüğünde görev değişikliği resmileşmiş oldu.

28.05.1972 Tarihinde Erzurum’un Tortum İlçesi Aşağı Serdarlı Mahallesinde doğdu. 1978 yılında, aynı köyde ilkokula başlayıp, 1982 yılında tamamladı. Akabinde aynı köyde İki yıl Kur’an-ı Kerim eğitimi aldı. Ortaöğrenimine 1984 yılında Pasinler İmam-Hatip Lisesinde başlayıp, 1991 Yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 Yılında mezun oldu.

1996 Yılında Tortum Aşağı Serdarlı Mahallesinde İmam-Hatip olarak memuriyet görevine başladı. Vatani görevini yaptıktan sonra, 1999 Yılında, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde otuz ay süren ihtisas eğitimini başarıyla tamamlayarak, 2002 Yılında Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesine Vaiz olarak atandı. 2005 Yılında Erzurum Merkez Cezaevi Vaizi olarak beş ay görev yaptıktan sonra, açılan İlçe Müftülüğü sınavında başarılı olan KOÇAK, 2005 yılında Erzurum İli Olur İlçesine, İlçe Müftüsü olarak atandı. 2005-2008 Yılları arasında Erzurum Olur İlçe Müftüsü, 2008-2015 Yılları arasında Erzurum Uzundere İlçe Müftüsü, 2015-2019 tarihlerinde Antalya Döşemealtı İlçe Müftüsü, 2019-2025 yıllarında ise İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

Beylikdüzü İlçe Müftüsü olarak görev yapmakta iken 27.02.2025 tarihli ve 2025/67 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis İl Müftüsü olarak atandı. İl Müftüsü Kadir KOÇAK görev yaptığı yerlerde kısa zamanda modern hizmet binaları, birçok cami ve cami lojmanları, Kur’an Kursları, Okuma Salonları, Gençlik Merkezi yaptırdı. İnşaat projeleri yanında konferanslar, TV, radyo sohbetleri ve eğitim öğretime, yetimlere, yoksullara, engellilere, bağımlılara, gençlere, öğrencilere, kadınlara yönelik birçok sosyal kültürel proje ve faaliyetleri başarıyla uyguladı.

Başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanı tarafından Teşekkür ve Başarı Belgesi, çalıştığı dönemlerdeki farklı mülki amirlerden Takdirnameler, Başarı Belgeleri ve Üstün Başarı Belgeleri ile taltif edildi. Evli ve iki çocuk babası olan KOÇAK, İngilizce ve Arapça bilmektedir.