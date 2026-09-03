ABD-İran arasında gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrası piyasalar yeniden hareketlendi.

Araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise araç sahiplerini üzecek.

Motorine zam geliyor.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor.

Artışın 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

POMPAYA YANSIRSA, DOLUM MALİYETİ 412 TL ARTACAK

Beklenen zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

8,24 TL'lik zammın pompaya yansıması halinde, 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti 412 TL artacak

LİTRESİ 90 TL'Yİ GEÇECEK

Zam sonrası motorinin litresinin İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 89,28 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.