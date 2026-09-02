Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yurt ücretlerinde artış yapıldı. Yurt fiyatları öğrencinin kaldığı oda tipine ve odadaki yatak sayısına göre değişiyor.

Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile bin 250 lira arasında değişiyordu.

Bu yıl yurt ücretlerine yapılan artışla birlikte, fiyat bin lira ile bin 590 lira arasında değişecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yurtlarda ise bu fiyat 2 bin 100 lira olarak belirlendi. Yurtlara yönelik başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.