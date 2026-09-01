Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Gölü’nün eşsiz doğal güzelliklerine sahip Deveboynu Yarımadası, "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edildi. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van OSB Başkanı Memet Aslan, atılan bu tarihi adımın bölgenin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu güçlendireceğini vurguladı.

"Doğal mirasımız koruma altına alındı"

Alınan kararın Van Gölü Havzası’ndaki ekolojik dengenin korunması açısından kritik bir eşik olduğunu belirten Aslan, "Van Gölü ve çevresi, bölge coğrafyasının en kıymetli doğal değerlerinden biridir. Gevaş ve Tatvan sınırlarında bulunan Deveboynu Yarımadası’nın Milli Park ilan edilmesi, bu eşsiz coğrafyanın ve biyoçeşitliliğin gelecek nesillere tahrip edilmeden aktarılması adına son derece kıymetlidir. Doğal koruma statüsünün kazanılması, doğa dostu bir çevre politikasının zeminini oluşturacaktır" dedi.

"Kentin turizm potansiyeline ve ekonomisine ivme kazandıracak"

Kararın kentin turizm çeşitliliğini artıracağını ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Van, son yıllarda kültür ve doğa turizminde önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Deveboynu Yarımadası’nın Milli Park statüsü kazanması; ekoturizm, doğa sporları, trekking ve fotoğrafçılık gibi alanlarda kentin marka değerini ve uluslararası bilinirliğini artıracaktır. Bölgeye gelecek yerli ve yabancı turist sayısındaki artış, kentteki hizmet sektöründen yerel esnafa ve sanayi ekosistemine kadar geniş bir alanda ekonomik canlanma getirecektir. Doğanın korunarak ekonomik değere dönüştürülmesi, sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getirecektir."

"Kararda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Van Gölü Havzası’nın geleceğini şekillendirecek bu karardan ötürü devlet yetkililerine teşekkür eden Van OSB Başkanı Memet Aslan, "Bölgemizin tanıtımına, turizm altyapısına ve ekolojik zenginliğinin korunmasına doğrudan hizmet edecek bu kararı son derece değerli buluyoruz. Bu vesileyle, yarımadanın Milli Park ilan edilerek koruma altına alınmasında irade ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese Van iş dünyası ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.