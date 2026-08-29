Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında ligin yeni ekiplerinden ve 7 puanla 2. sırada yer alan Mardin 1969 Spor’la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlı Van ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde tamamlayarak, parolasını galibiyet üzerine oluşturdu.

Son günlerde gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan kırmızı-siyahlı ekibin, Mardin ekibi karşısında sahaya çıkacağı kadro da merak konusu oldu.

İlk iki haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından İstanbulspor karşısında müthiş bir dönüş yaparak ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmada da galibiyet için sahada ter dökecek.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Bugün oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Kurdi, beIN Sports Max 1 ve Tabii spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.