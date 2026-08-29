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Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü arasında Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.30’da başlayacak. Maça taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ligin ilk 3 haftalık periyodunda 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden Van Spor Futbol Kulübü, zorlu deplasmandan da puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor.

Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde tamamlarken, son olarak kadroya dahil edilen yeni transfer Hikmet Çiftçi de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trendyol 1. Lig’de Van Spor Futbol Kulübü bugün deplasmanda galibiyeti kovalayacak. Geçtiğimiz hafta geriye düştüğü maçı çevirmesini başaran ve elde ettiği galibiyetle moral bulan Van Spor Futbol Kulübü, çıkışını deplasmandaki maçla sürdürmek istiyor.

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