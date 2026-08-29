DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29-30 Ağustos tarihlerinde Van’da çeşitli temaslarda bulunacak. Babacan’ın bugün gerçekleştireceği Van programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelmesi ve ardından farklı programlara katılması planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Ali Babacan, bugün saat 14.25’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket ederek saat 16.00’da Van Ferit Melen Havalimanı’na ulaşacak.

Van’a gelişinin ardından saat 16.30’da basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Babacan’ın, gerçekleştirilecek görüşmede Van ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Programında saat 17.30’da bir plaza açılışı da yer alan Babacan, açılış programının ardından saat 19.00’da nikah şahitliği ve düğün programına katılacak.

Programın tamamlanmasının ardından geceyi Van’da geçirmesi planlanan Ali Babacan, 30 Ağustos Pazar günü Van’dan ayrılacak.