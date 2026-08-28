Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek kutlama programının detayları belli oldu.
ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLAYACAK
Kutlamalar, Beşyol Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Program, Vali ve Garnizon Komutanı’nın tebrikatı kabul etmesiyle devam edecek. Ardından Vali ve Garnizon Komutanı, halkın ve törene katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacak.
BANDO MARŞLARI VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ
Kutlama programında, Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Konuşmanın ardından Bando Komutanlığı tarafından marş dinletisi gerçekleştirilecek.
Program kapsamında şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve ödül töreni düzenlenecek. Tören geçişinin ardından resmi kutlama programı sona erecek.
RESEPSİYON DÜZENLENECEK
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, akşam saatlerinde Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenecek Zafer Bayramı Resepsiyonu ile devam edecek.