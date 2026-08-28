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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, akşam saatlerinde Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenecek Zafer Bayramı Resepsiyonu ile devam edecek.

Program kapsamında şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve ödül töreni düzenlenecek. Tören geçişinin ardından resmi kutlama programı sona erecek.

Kutlama programında, Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Konuşmanın ardından Bando Komutanlığı tarafından marş dinletisi gerçekleştirilecek.

Program, Vali ve Garnizon Komutanı’nın tebrikatı kabul etmesiyle devam edecek. Ardından Vali ve Garnizon Komutanı, halkın ve törene katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacak.

Kutlamalar, Beşyol Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek kutlama programının detayları belli oldu.

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