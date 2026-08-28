Van ile İran arasında gerçekleştirilecek doğrudan uçuşların ilki bugün yapılacak. İlk uçağın saat 16.00'da Van'a iniş yapması planlanırken, uçuş dolayısıyla havalimanında karşılama töreni düzenlenecek.

Van'ın sınır komşusu İran ile hava yolu bağlantısının kurulması, kent açısından önemli bir ulaşım adımı olarak değerlendiriliyor. Daha önce tren seferleri ve kara yolu üzerinden gerçekleştirilen ulaşım, doğrudan uçuşların başlamasıyla birlikte yeni bir boyut kazanacak.

UÇUŞLAR HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

Van ile İran arasında karşılıklı uçuşlar her hafta Salı ve Cuma günleri gerçekleştirilecek.

Sefer planlamasına göre;

Tahran-Van arası uçuş saati 09.30

Tebriz-Van arası uçuş saati 13.35

Van-Tebriz arası uçuş saati 11.30

Van-Tahran arası ise uçuş 14.55 saati şeklinde gerçekleştirilecek.

VAN TURİZMİ VE EKONOMİSİNE KATKI BEKLENİYOR

İran ile Van arasında doğrudan hava yolu ulaşımının başlamasının, özellikle turizm ve ticaret açısından kente önemli katkılar sunması bekleniyor.

Van'ın İranlı turistler açısından önemli bir destinasyon olması ve Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden gerçekleşen giriş-çıkışların yanı sıra hava yolu ulaşımının da devreye girmesi, kentteki turizm hareketliliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bugün gerçekleştirilecek ilk uçuşla birlikte Van ile İran arasındaki ulaşım seçeneklerine bir yenisi eklenirken, doğrudan uçuşların önümüzdeki dönemde Van'ın turizm potansiyeline ve kent ekonomisine katkı sunması bekleniyor.