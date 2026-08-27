Büyükşehir Belediyesi Kıyıcak Mahallesi’nde yeni bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarının startını verdiğini bildirdi.

Daha önce buradaki 29 adet taşınmazı satışa çıkaran belediye, alana ulaşımı sağlayacak imar yollarının yapımını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarın Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda ilk etapta 3 kilometrelik yol açılıyor. Ekiplerin yoğun bir mesai harcadığı alanda, ham yol yarma ve dolgusu yapılan imar yolunda PMT serimine geçildi.

PMT’nin tamamlanmasının ardından yollarda sathi kaplama yapılacak. Yapılan yollar aynı zamanda Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santralinin (GES) alanına da ulaşımı sağlayacak.

Yoğun bir şekilde sürdürülen imar yolu çalışmaları ile birlikte bölgenin hak ettiği değere ulaşması ve daha nitelikli bir kentleşmenin sağlanması hedefleniyor.

Çalışmaların sezon sonuna kadar belirlenen program çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.