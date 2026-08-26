Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kedi Evi, hayvan bakımevinin önünde ek bir yapı olarak oluşturuldu. 30 kedi kapasitesine sahip alanda, tedavi ve karantina süreçleri tamamlanan kedilerin barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor.

Kedi Evi’ne alınacak kedilerin öncelikle veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği kaydedildi. Karantina sürecinde gerekli tedavileri ve iki doz karma aşıları yapılan kedilerin, kısırlaştırma işlemleri de tamamlandıktan sonra Kedi Evi’ne alındığı belirtildi. Kedilerin günlük bakımlarının personel tarafından haftanın her günü gerçekleştirildiği, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez mama verildiği, su ihtiyaçlarının ise sürekli aktif olan su pınarıyla karşılandığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; “Bakımevinde kedi kafesleri, müşahede ve karantina bölümü ile Kedi Evi olmak üzere üç ayrı bölüm bulunuyor. Kedi Evi’nde bulunan hayvanlar, sorumlu veteriner hekim tarafından günlük olarak kontrol ediliyor. Hastalık tespit edilen kediler tedavi edilmek üzere yeniden karantina bölümüne alınırken, tedavisi tamamlananlar tekrar Kedi Evi’ne yerleştiriliyor.” denildi.

SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Kedi Evi’nde bulunan kedilerin kalıcı yuvalara kavuşması amacıyla sahiplendirme çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi. Sahiplendirme ilanları hazırlanan kediler, uygun koşulları sağlayan vatandaşlara çip ve karne işlemleri tamamlandıktan sonra teslim ediliyor.

Kedi Evi’ni ziyaret eden Hasan Kervan, sahipsiz hayvanlar açısından hizmetin önemli olduğunu belirterek, “Sokakta hasta olan kedi ve köpeklerimiz bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar tedavi altına alınıyor ve bakımları yapılıyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Kedi veya köpek sahiplenmek isteyenler buraya gelerek sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirebilirler” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, Kedi Evi ile kedilere geçici ve güvenli yaşam alanı sunarak sahiplendirme çalışmalarına da katkı sunulduğunu bildirdi.