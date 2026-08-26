Van’ın bitmek bilmeyen trafik sorununa bir yenisi eklendi. Mesai başlangıcı ve bitiş saatlerinde kentin birçok noktasında trafik akışı ağır aksak ilerlerken, yoğunluğa bir de yol ve kavşak çalışmaları eklenince kent trafiğinde içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Eski Emniyet Kavşağı’nda daha önce yenilenen kavşak, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden kaldırılarak yeni bir düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle kavşak çevresinde, eski karayolları ve otogar kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Kısa mesafeli güzergahlarda uzun süre trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.

YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kavşaktaki düzenleme geçtiğimiz yıl, 2025 yılının ekim ayında gerçekleştirildi. Ekim ayında kavşak ve üst geçidin bulunduğu alanda asfalt yenileme çalışması yapılırken, kavşakta da düzenlemeye gidilmişti. Aradan henüz bir yıl geçmeden aynı noktada yeniden çalışma başlatılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Sıhke-İskele, İki Nisan Caddesi ve İpekyolu Caddesi başta olmak üzere kentin değişik noktalarında zaman zaman trafik problemi yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLUĞU DAHA DA ARTIRDI

Çevre yolunun tamamlanmaması nedeniyle ağır vasıtaların kent merkezindeki güzergahları kullanmak zorunda kalması ve üniversite ile Edremit yönünden merkeze ulaşımın yoğun olması, kent trafiğinde her gün ciddi sorunlara yol açıyor. Eski Emniyet Kavşağı’ndaki çalışmalarla birlikte bu yoğunluk daha da arttı.

İpekyolu üzerindeki kavşakta başlatılan çalışmadan habersiz olan sürücüler, kavşak çevresinde bir anda yoğun trafikle karşılaştı.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Kavşağa bağlanan alt geçitler, Otogar Kavşağı, Karayolları Kavşağı ile Sıhke, İskele ve Maraş caddelerine bağlanan cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen sürücüler duruma tepki gösterirken, yayalar da yükselen korna seslerinden şikayet etti.

Vatandaşlar, trafik yoğunluğunun daha fazla artmaması için kavşaktaki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını talep etti.

DAHA KULLANIŞLI HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Geçici olarak kapatılan ve çalışma başlatılan kavşağın daha kullanışlı hale getirilmesi planlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgede trafiğin daha sağlıklı işlemesi bekleniyor.