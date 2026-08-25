Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini verilere göre Van’da hafta boyunca sıcak ve az bulutlu hava etkili olacak. Haftanın sonuna doğru hava koşullarında değişiklik beklenirken, cuma günü itibarıyla bazı ilçelerde yağışlı hava görülecek.
Meteorolojik tahminlere göre cuma günü Van’ın kuzey, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yer alan bazı ilçelerde yağış bekleniyor. Van merkezinin doğusunda bulunan İpekyolu, doğu kesimindeki Özalp ve Saray, kuzey ve kuzeydoğuda yer alan Muradiye, Erciş ve Çaldıran ile Tuşba, Edremit ve Başkale ilçelerinde yağışlı hava görülecek.
Van’ın merkez ilçelerinden İpekyolu ve Tuşba ile birlikte kuzeyde Erciş, Muradiye ve Çaldıran, doğuda Özalp ve Saray, güneydoğuda Başkale ve kent merkezinin güneybatısında bulunan Edremit’te cuma günü yağış ihtimali bulunuyor.
Yağışlı hava sisteminin cumartesi günü ise Van geneline yayılması bekleniyor. Tahminlere göre cumartesi günü Van genelindeki tüm ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki dört günlük hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
25 Ağustos Salı: Sıcak
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak;
25 Ağustos Salı: Sıcak
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar;
25 Ağustos Salı: Sıcak
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
İpekyolu;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba;
25 Ağustos Salı: Az bulutlu
26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu
28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu
29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı