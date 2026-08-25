Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahmini verilere göre Van’da hafta boyunca sıcak ve az bulutlu hava etkili olacak. Haftanın sonuna doğru hava koşullarında değişiklik beklenirken, cuma günü itibarıyla bazı ilçelerde yağışlı hava görülecek.

Meteorolojik tahminlere göre cuma günü Van’ın kuzey, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yer alan bazı ilçelerde yağış bekleniyor. Van merkezinin doğusunda bulunan İpekyolu, doğu kesimindeki Özalp ve Saray, kuzey ve kuzeydoğuda yer alan Muradiye, Erciş ve Çaldıran ile Tuşba, Edremit ve Başkale ilçelerinde yağışlı hava görülecek.

Van’ın merkez ilçelerinden İpekyolu ve Tuşba ile birlikte kuzeyde Erciş, Muradiye ve Çaldıran, doğuda Özalp ve Saray, güneydoğuda Başkale ve kent merkezinin güneybatısında bulunan Edremit’te cuma günü yağış ihtimali bulunuyor.

Yağışlı hava sisteminin cumartesi günü ise Van geneline yayılması bekleniyor. Tahminlere göre cumartesi günü Van genelindeki tüm ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki dört günlük hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

25 Ağustos Salı: Sıcak

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

25 Ağustos Salı: Sıcak

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

25 Ağustos Salı: Sıcak

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

25 Ağustos Salı: Az bulutlu

26 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

27 Ağustos Perşembe: Parçalı bulutlu

28 ağustos Cuma: Parçalı bulutlu

29 Ağustos Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı