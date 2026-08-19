Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan ve Edremit Uygulama Oteli ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik kısmı tamamlanarak ulaşıma açılan Van Gölü Sahil Yolu projesinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Çitören-Ayanis arasındaki 30 kilometrelik kısmında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 150 iş makinesi ve 250 personel ile yapılan çalışmalarda geniş bir ekip ve güçlü iş makinesi filosu görev alıyor.

Önemli bir bölümü belediyenin kendi iş gücü ve imkânlarıyla yürütülen çalışmalarda, 30 metre genişliğinde ve yüksek standartlarda planlanan yolda, Van Gölü kıyısında modern, geniş ve ulaşım standardı yüksek bir güzergâh oluşturuluyor.

“SAHADA 150 İŞ MAKİNESİ VE 250 PERSONEL ÇALIŞIYOR”

Burada büyük bir ekibin ve makine filosunun yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Sahil Yolu Saha Şefi Fatih Dabbağ, “Van YYÜ ile Çitören - Ayanis arasındaki Sahil Yolu Projemizi hayata geçiriyoruz. 30 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çalışmamız devam ediyor. Sahada 11 şantiyemizden oluşan yaklaşık 150 iş makinası ve 250 personel çalışıyor. Ekiplerimiz halkımıza güzel bir ulaşım ağı sunmak için canla başla çalışıyor. İnşallah sezon sonuna kadar yolumuz tamamlayıp, Mollakasım Mahallesine bağlantısını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan yol çalışmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Onur Çetiner ise buralarda daha önce sadece arazi yolu olduğunu belirterek, “Van Büyükşehir Belediyemiz eliyle güzel bir çalışma başladı. Yolumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayacaklar. Burada Sayın Valimiz başta olmak üzere, değerli büyüklerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Van Gölü’nün doğal güzellikleriyle öne çıkan kıyı hattında hayata geçirilen 50 kilometrelik Sahil Yolu Projesi, tamamlandığında hem bölge ulaşımına hem de kıyı boyunca ekonomik ve turistik hareketliliğe önemli katkı sunacak.