Şevi aşireti mensubu Seyfettin Akman’ın eşi Ayşan Akman, hayata gözlerini yumdu. Akman’ın vefat haberi sevenlerini üzdü.
Hikmet, Abdullah, Maşallah ve Abuzer Akman’ın annesi olan Ayşan Akman’ın cenazesi, bugün saat 16.00’da Van Ferit Melen Havalimanı’ndan alınarak Çolpan köyündeki aile kabristanına defnedilecek.
Merhumenin taziyesinin Savurlar Camisi Taziye Evi’nde kabul edileceği bildirildi.
Ayşan Akman’a Allah’tan rahmet; başta evlatları olmak üzere Akman ailesine, Şevi aşiretine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Kaynak: Ramazan Çetin