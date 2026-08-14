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Ayşan Akman’a Allah’tan rahmet; başta evlatları olmak üzere Akman ailesine, Şevi aşiretine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Hikmet, Abdullah, Maşallah ve Abuzer Akman’ın annesi olan Ayşan Akman’ın cenazesi, bugün saat 16.00’da Van Ferit Melen Havalimanı’ndan alınarak Çolpan köyündeki aile kabristanına defnedilecek.

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