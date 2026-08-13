Bu çerçevede Van’ın İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarının kapanış programıyla öğrencilerin eğitim dönemi sona erdi. İlçede 11 bin 550 öğrencinin eğitim aldığı kursların kapanış programında, öğrenciler arasında düzenlenen hadis ve kısa sure ezberleme yarışmasının ilçe finali de gerçekleştirildi. Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yaz Kur’an kursları süresince öğrencilere Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra namaz sureleri ve duaları öğretilirken, günlük hayatlarında rehber olacak 30 hadis-i şerif de ezberletildi. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi olan Muhammed Sizcan’ın tilavetiyle başlayan programda, çocuklar tarafından ezan, Esmâ-i Hüsnâ ve hadisler okundu.

"Çocuklar camimizi şenlendirdi"

İHA muhabirine konuşan İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, 2026 yılı yaz Kur'an kurslarının kapanış programını gerçekleştirdiklerini belirtti. İpekyolu İlçe Müftülüğü olarak hem kapanış programı hem düzenlenen yarışmaların ödül programını yaptıklarını ifade eden Tavlaşoğlu, "Bu sene ilimizde toplamda 45 bin öğrencimiz yaz Kur'an kurslarına katıldılar. Bu programa İpekyolu ilçemizde ise 11 bin 550 öğrencimiz katıldı.

Bütün camilerimiz, kurslarımız, imamlarımız, vaizlerimiz, din eğitimi uzmanlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz öğretici olarak programda görev aldılar. Bu yaz sıcaklığında herkesin tatil yaptığı günlerde teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum, çocuklarını bizlere emanet ettiler. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum onlar da sabahtan öğlene kadar bu sıcak günlerde herkesin tatil yaptığı günlerde camilerimizi şenlendirdiler" dedi.

Kurslarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim öğretimi, ilmihal bilgileri ve değerler eğitimi üzerinden ders yaptıklarını dile getiren Tavlaşoğlu, "Aynı zamanda namaz süreleri, hadis ezberleme, ezan yarışması, Esmâ-i Hüsnâ ezberleme yarışması düzenledik.

Yarışmada birinci olan öğrencilerimize bisiklet hediye ettik. Bisikletlerimizi Valimiz karşıladı, teşekkür ediyoruz kendisine. İkinci olan öğrencilerimize 4 tablet bilgisayar hediye ettik. Dereceye giren diğer öğrencilerimize para ödülü hediye ettik. Bu ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı İpekyolu şubemiz karşıladı. Toplamda 66 öğrencimize; bisiklet, tablet ile birlikte 66 bin 500 lira para ödülü dağıttık. Katılan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise çocukların yılın en güzel dönemi olan yaz tatilinde eğlenceyi bırakıp Kur’an kursuna katıldıklarını hatırlatarak, "Burada hem çocuklarımızı mutlu edecek bir davranış sergilediler hem de anneleri, babaları onları doğru yola sevk ederek onlara hayırlı bir dokunuşta bulundular. O yüzden ben, çocukları yetiştiren anne ve babalar olduğu için öncelikle annelerin ve babaların cami gönlünü kutluyorum.

Bunun yanında, bulunduğumuz coğrafyada ve yaşadığımız dönem itibarıyla sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yeni jenerasyonda birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Sizler inşallah doğruyu seçmiş olarak böyle devam edeceksiniz. İnşallah sizleri, bizleri Yüce Mevla’m sırat-ı müstakimden ayırmasın" şeklinde konuştu.