20 yıl önce başlamış olduğu mobilya üretim işini geliştiren Yunus Çakar, 2025 yılında Erciş Organize Sanayi Bölgesinde mobilya üretim atölyesi kurdu. Bin 600 metrekare kapalı alan üzerinde üretim yapan Çakar, 15 kişiyle başlamış olduğu işini geliştirerek 28 kişiye iş ve istihdam sağladı. Erciş ve Van başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesine hitap eden Çakar, işini geliştirerek yurt dışına da ihracat yapacak projeler üzerinde çalışıyor.

Ercişli olduğunu ifade eden Yunus Çakar, "2025 yılında bu işletmeyi kurduk. 15 kişi çalışanla başladık şu anda 28 kişiyle işlem görüyoruz. 15 kişi fabrikada, 13 kişi sahada çalışıyoruz. Yaptığımız işleri sadece Erciş'te değil, Erciş dışına da satışını yapıyoruz. Amacımız ithalatla beraber ihracata yönelmek, daha büyük kazançlar elde etmek, memleketimize katkı sağlamak, daha çok personelle çalışmak. Yeni projelerimiz var. Yeni projelerimize atacağımız imzalarla beraber personel sayımız 50'ye yükselecek, istihdam sayımızı artıracağız. Ülkemize katkı sağlamak için buradayız biz. Haftalık 4 blok, 20 daireden 80 tane dolap çıkartılıyor Tırlara yüklenip gönderiyor, sahadaki personellerimiz kurarak montaj ediyorlar" dedi.

Çalışan Yunus Çağrı Gürbüz ise "Daha önceleri birçok kez il dışına çalışmalara gidiyorduk. Şu anda olduğumuz Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıların, fabrikaların açılmasından dolayı çok güzel bir istihdam sağlanıyor ve iş imkanları çok artmaya başladı. Fabrikaları yapan yatırımcılara çok teşekkür ederiz. Daha dışarıya çıkmıyoruz. İlçemizde ailemizin yanında güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.