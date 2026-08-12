Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk kapsamında yayımladığı illere göre bankacılık sektörü verilerinde, Van’ın 2026 yılı Haziran dönemine ilişkin altın kredileri ve altın mevduatı rakamları yer aldı. BDDK, FinTürk verilerini bankalardan Veri Transfer Sistemi aracılığıyla alınan bilgilerden derleyerek üç aylık dönemler halinde yayımlıyor.

Verilere göre Van’da Haziran 2026 itibarıyla toplam altın mevduatı 11 milyar 631 milyon 458 bin TL oldu. Bunun 10 milyar 566 milyon 720 bin TL’si gerçek kişi altın mevduatlarından, 1 milyar 64 milyon 738 bin TL’si ise tüzel kişi altın mevduatlarından oluştu.

BDDK verilerinde Van’daki altın kredilerinin toplamı 252 milyon 269 bin TL olarak kaydedildi. Altın mevduatlarında ise bankaların fonksiyon gruplarına göre dağılımında mevduat bankalarının toplamı 9 milyar 294 milyon 474 bin TL, katılım bankalarının toplamı ise 2 milyar 336 milyon 984 bin TL oldu.

Mevduat bankalarında 114 milyon 483 bin TL altın kredisi bulunurken, gerçek kişi altın mevduatı 8 milyar 353 milyon 865 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı ise 940 milyon 609 bin TL olarak gerçekleşti.

Katılım bankalarında ise altın kredileri 137 milyon 786 bin TL olurken, gerçek kişilerin altın mevduatı 2 milyar 212 milyon 855 bin TL, tüzel kişilerin altın mevduatı 124 milyon 129 bin TL olarak kaydedildi.

Sahiplik grubuna göre verilerde yabancı bankaların Van’daki toplam altın mevduatı 2 milyar 429 milyon 684 bin TL oldu. Bu grupta 43 milyon 298 bin TL altın kredisi, 2 milyar 305 milyon 425 bin TL gerçek kişi ve 124 milyon 259 bin TL tüzel kişi altın mevduatı yer aldı.

Kamu bankalarında altın kredileri 0 olarak kaydedilirken, gerçek kişilere ait altın mevduatı 5 milyar 841 milyon 366 bin TL, tüzel kişilere ait altın mevduatı ise 710 milyon 363 bin TL oldu. Kamu bankalarındaki toplam altın mevduatı 6 milyar 551 milyon 729 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Yerli özel bankalarda ise altın kredileri 208 milyon 971 bin TL olurken, gerçek kişi altın mevduatı 2 milyar 419 milyon 929 bin TL, tüzel kişi altın mevduatı 230 milyon 116 bin TL ve toplam altın mevduatı 2 milyar 650 milyon 45 bin TL olarak açıklandı.