Benzinde 2 TL, motorinde 6,85 TL'lik zam gereksinimi oluşurken, eşel mobil sistemi nedeniyle artışın yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre benzine 1,50 TL, motorine yaklaşık 5,13 TL zam beklenirken, motorinin litresi bazı kentlerde 90 TL sınırına yaklaşacak.

ZAMMIN YÜZDE 75'İ POMPAYA YANSIYACAK

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ürün fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt sektörü büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Gelişmeleri aktaran Olcay Aydilek'e göre, mevcut şartlar altında benzinde 2 TL, motorinde ise 6,85 TL’lik rekor bir zam gereksinimi oluştu. Ancak 1 Ağustos itibarıyla devreye alınan ve 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak eşel mobil düzenlemesi sayesinde vatandaş bu artışın tamamını hissetmeyecek. Düzenleme kapsamında fiyat artışlarının yüzde 25’lik kısmı ÖTV indirimiyle devlet tarafından karşılanırken, kalan yüzde 75'lik bölüm doğrudan satış fiyatlarına yansıtılacak.

BENZİNE 1,50 LİRA, MOTORİNE 5,13 LİRA ZAM GÖRÜNDÜ

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona ereceği belirtilirken, mevcut hesaplamalara göre pompaya yansıması beklenen net artış benzinde 1,50 TL, motorinde ise yaklaşık 5,13 TL olacak.

MOTORİN 90 LİRAYA YAKLAŞACAK

Beklenen bu artışların hayata geçmesiyle birlikte motorin, nakliye ve bayi maliyetlerinin daha yüksek olduğu bazı Anadolu kentlerinde 90 TL sınırına iyice yaklaşmış olacak.