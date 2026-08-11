Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamaması, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve sevkiyatların düşmesiyle birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

BENZİNE 1,56 LİRA ZAM

11 Ağustos Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litresine 2,08 lira zam geldi.

Eşel mobil sistemi nedeniyle fiyat artışı 1,56 lira olarak pompaya yansıdı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 69,77 lira, Ankara'da 70,89 lira, İzmir'de 71,17 lira, doğu illerinde ise 72,53 lira seviyelerine yükseldi.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.